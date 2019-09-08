لاعبة كاراتيه: حصلت على ثالث العالم وأخذت 10 آلاف جنيه فقط (فيديو)

قالت منة شعبان، لاعبة كاراتيه، إنها ذهبت لبطولة دورة الألعاب الإفريقية وعينها على الذهب، ولكنها حصلت على الميدالية الفضية بسبب الظلم التحكيمي في المباراة النهائية.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إنها صرفت الكثير على لعبة الكاراتيه، وأنفقت على اللاعبة أكثر ما أخذت منها.

وأكدت "منة"، أنها حصلت على ثالث العالم في اللعبة عام 2017، وكانت المكافأة 10 آلاف جنيه فقط، لافتة إلى أن المقابل المادي الذي تتحصل عليه ضعيف جدا.