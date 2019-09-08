"معاريف" تؤكد رفض السيسي لقاء نتنياهو

أكدت صحيفة "معاريف" العبرية رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع ثنائي.

وأرجعت الصحيفة رفض الرئيس عقد اجتماع مع "نتنياهو" إلى رفضه استغلال المقابلة فى تحقيق مكاسب انتخابية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الذى يواجه معركة صعبة فى انتخابات الكنيست المقرر فى 17 سبتمبر الجارى.



وكانت موقع "إندبندنت عربية" قد كشف، فى وقت سابق، رفض "السيسي" اللقاء، مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية أبلغت تل أبيب بأن جدول أعمال الرئيس مكتظ.



كما ورفض ملك البحرين، حمد بن عيسى، لقاء "نتنياهو"، وتحدثت وسائل إعلام أيضًا عن رفض ملك الأردن عبد الله الثاني لقاء مماثلًا.



وتفيد تقارير بأن زعماء عرب وعالميين رفضوا استقبال "نتنياهو" خلال الفترة الأخيرة، لأنهم لا يريدون الدخول في لعبة الانتخابات الإسرائيلية.