4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:56 م
وكالاتطباعة
الكلى هي الفلتر الذي ينقّي الدم من النفايات، ويقوم بإخراج البول، كما أنها تقوم بتنظيم ضغط الدم، وتشارك في إنتاج خلايا الدم. من أهم أعراض مشاكل الكلى: الدوخة، ومشاكل النوم، والإحساس بالتعب، والحكّة المستمرة، وارتفاع ضغط الدم، وضعف الرغبة الجنسية.
وتزداد الحاجة إلى مراقبة صحة الكلى عن طريق الفحوصات، وتغيير النظام الغذائي عند وجود المشاكل الصحية التالية:
- مرض السكري، لأن ارتفاع معدل السكر يسبب تلفًا لخلايا الكلى.
- ضغط الدم المرتفع من المشاكل الصحية التي ينبغي علاجها، لأنها تنعكس سلبًا بشكل قوي على قدرة الكلى على العمل.
- ارتجاع البول، وهي حالة يتجه فيها البول إلى الاتجاه العكسي من المثانة صوب الكلى بدلًا من الخروج من الجسم.
- التهابات الكلى وخاصة الشديدة من الأمور التي تترك ندوبًا على خلايا الكليتين وتؤثر على وظائفهما.
وتزداد الحاجة إلى مراقبة صحة الكلى عن طريق الفحوصات، وتغيير النظام الغذائي عند وجود المشاكل الصحية التالية:
- مرض السكري، لأن ارتفاع معدل السكر يسبب تلفًا لخلايا الكلى.
- ضغط الدم المرتفع من المشاكل الصحية التي ينبغي علاجها، لأنها تنعكس سلبًا بشكل قوي على قدرة الكلى على العمل.
- ارتجاع البول، وهي حالة يتجه فيها البول إلى الاتجاه العكسي من المثانة صوب الكلى بدلًا من الخروج من الجسم.
- التهابات الكلى وخاصة الشديدة من الأمور التي تترك ندوبًا على خلايا الكليتين وتؤثر على وظائفهما.