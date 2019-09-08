إيطاليا تواصل سلسلة الانتصارات بفوز صعب على فنلندا

واصل المنتخب الإيطالي سلسلته المميزة بمرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، بتحقيقه الفوز السادس على التوالي بالتصفيات، على حساب نظيره الفنلندي بنتيجة (2-1).



أحرز شيرو إيموبيلي وجورجينيو أهداف الأزوري في الدقائق 59 و79، فيما سجل تيمو بوكي هدف فنلندا الوحيد بالدقيقة 72.



ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بالمجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد المنتخب الفنلندي عند 12 نقطة بالمركز الثاني.



بدأ منتخب فنلندا المباراة بضغط قوي على إيطاليا، ونجح في الحصول على ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة، كاد المدافع تويفيو أن يضعها في المرمى إلا أن الكرة علت العارضة.



وفي الدقيقة الثامنة، أجرى مانشيني أولى تبديلات المنتخب الإيطالي، بعد إصابة إيمرسون بالميري، الظهير الأيمن، فيما حل أليساندرو فلورينزي بدلًا منه.



وكاد سينسي أن يسجل هدفًا رائعًا لإيطاليا، بعدما استقبل تمريرة من الناحية اليمنى وسدد من لمسة واحدة من على حدود المنطقة الجزاء، في كرة أبعدها حارس فنلندا ببراعة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 27.



وسنحت الفرصة لنيكولو باريلا في الدقيقة 28، بعدما وجد اللاعب نفسه على حدود المنطقة، لكنه سدد كرة أرضية ضعيفة وصلت سهلة لأيدي الحارس هراديكي.



واقترب شيرو إيموبيلي، مهاجم المنتخب الإيطالي، من تسجيل أولى أهداف المباراة، بعدما هدد مرمى فنلندا برأسية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 31.



ومع بداية الشوط الثاني، سدد بوكي مهاجم فنلندا، تصويبة يسارية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لدوناروما.



وفك إيموبيلي الاشتباك في الدقيقة 59، بعدما أحرز الهدف الأول للأزوري من كرة عرضية نفذها كييزا من الجانب الأيمن فشل مدافع فنلندا في إبعادها ليضعها إيموبيلي برأسية في الشباك.



وحصل بوكي على ركلة جزاء، بعد عرقلته من قبل سينسي داخل منطقة الجزاء، نجح اللاعب ذاته (بوكي) في تحويلها إلى هدف، ليتعادل المنتخب الفنلندي بالدقيقة 72.



واقترب بيرنارديسكي من إضافة ثاني أهداف إيطاليا، بعدما سدد ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 75، مرت بجوار القائم.



وحصل نيكولو باريلا على ركلة جزاء بعد لمسة يد على لاعب فنلندا، نجح جورجينيو في تحويلها إلى هدف، ليتقدم المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف، بالدقيقة 79.



وأنقذ الحارس هراديكي، فرصة مضاعفة النتيجة لإيطاليا، بعدما سدد بيلوتي قذيفة من داخل المنطقة، نجح الحارس في إبعادها ببراعة عن مرماه.