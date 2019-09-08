الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:51 م
احتفالية وفاء النيل
تصوير : محمد اسد
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 6 ساعات
بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل "ضابط فيصل المزيف"
منذ أقل من ساعتين
موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك
منذ يومين
بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع
منذ ساعتين و 35 دقيقة
"ركبهم الإخوان".. كيف تحول "علماء مصر غاضبون" إلى منصة معادية للدولة؟
الصور
في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل
الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)
احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية
مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية
بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان
الأكثر قراءة
ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟
منذ ساعتين
الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt
منذ حوالي 14 ساعة
اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة
منذ حوالي 10 ساعات
الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة
منذ حوالي 12 ساعة
المزيد
أيام زمان
شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير
منذ حوالي 9 ساعات
مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى
منذ يوم
قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها
منذ يومين
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس
منذ يومين
المزيد
الصحة
عقار أمريكي لعلاج سرطان الرئة يحقق نجاحًا بنسبة 54%
منذ ساعة
4 مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى
منذ ساعة
خلطة طبية للتخلص من التجاعيد
منذ ساعة و 6 دقيقة
قلة النشاط تضاعف خطر الوفاة
منذ ساعة و 9 دقيقة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل
الرئيس نيوز
"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز
الرئيس نيوز
هجوم شيعي على خطيب حذر من المساس بالأمن القومي لـ"البحرين"
الرئيس نيوز
صحيفة: مصر أرسلت قائمة تضم 15 من "الإخوان" للسلطات الكويتية
منوعات
مصمم وسعر فستان "جينيفر لوبيز" مهرجان تورنتو السينمائي
منذ أقل من ساعتين
الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة
منذ حوالي 4 ساعات
3 نصائح لتجنب "النص العنقى"
منذ حوالي 4 ساعات
تناول الأطفال أدوية الشراب بملاعق معدنية سم قاتل
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
اجتماع في 6 أكتوبر التعليمية لحل أزمة عجز المعلمين قبل الموسم الدراسي
كشكول
"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق
كشكول
لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد
كشكول
"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي
إسلام سياسي
إسلام سياسي
قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان
إسلام سياسي
المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن
إسلام سياسي
الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية
إسلام سياسي
جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين
زيت وسكر
22 سبتمبر.. انتهاء الأوكازيون الصيفي
انتظام صرف المقررات التموينية بمطروح
تفاصيل معارض “أهلًا مدارس” بالجيزة
حقائق لا تعرفها عن حصوات الكلى
مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد
الثقافة
إلى ولدي الحبيب وشوارع القاهرة.. إهداءات خيري شلبي بين وطنين
منذ ساعتين و 20 دقيقة
"فاضل": تحويل موقع المهرجان التجريبي إلى أكبر منصة إعلامية في العالم
منذ حوالي 3 ساعات
افتتاح الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى
منذ حوالي 4 ساعات
في ذكراه الثامنة.. "خيري شلبي الكاتب والإنسان" بمعرض الكتاب 2020
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News