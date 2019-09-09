حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 9 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تواجه بعض التأخير والتسويف وعمليات التأجيل، ما يتطلب صبرًا كبيرًا، أنصحك بالتجاوب مع فرص للسفر تتعلق بمهنتك، وأدعوك إلى الوثوق بحدسك على هذا الصعيد.



عاطفيًا: تبحث هذا اليوم عن أشخاص جدد لا تربطك بهم أي علاقة، على أمل أن تلتقى من تعتبره الشخص المثالي لتكمل حياتك معه.



صحيًا: تجنب انخفاض مستوى السكر في جسمك لأنه يسبب التوتر، وتناول الطعام بشكل منتظم وقم بإبقاء الخضراوات والفواكه في متناول يدك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.