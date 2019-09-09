حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 9 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: الوضع السيئ سببه الركود والفوضى، لا تسلط الضوء عليك وحاول أن تعمل في الظل بعيدًا عن لفت الأنظار، فمشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفورًا بين الزملاء.



عاطفيًا: إنه الوقت المناسب جدًا لتنعم مع الحبيب بعطلة تقربكما أكثر، وتكون فرصة لإعادة شحن الطاقات وتجديد شهر العسل.



صحيًا: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس هذا على عافيتك وتزداد نشاطًا وحيوية، وهكذا تستطيع تلبية حاجات الحبيب ورغباته.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.