حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 9 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: لا تحسم أمرًا وتعامل مع العوامل الخارجية من دون ضغط، توجه إليك شبه ملاحظات بالإهمال أو عدم الكفاءة، من الأفضل أن تأخذ حذرك.



عاطفيًا: تحب الرومانسية وكل شيء متعلق بها، ودائمًا ما تعبر للشريك عن مشاعرك وتحرص على أن يبادلك المشاعر نفسها.



صحيًا: تصاب بالإرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب كثيرًا بسبب الوعكات الصحية التي تتعرض لها على الرغم من محاولاتك الدائمة في الحفاظ على صحتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.