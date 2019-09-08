الحوثي وحياة الاختباء في الكهوف (فيديو)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على حسين الحوثي، زعيم ميليشيات الحوثي وقائد أول تمرد مسلح ضد الدولة اليمنية خلال العام 2004، والذي كان يختبئ في كهف جرف سلمان بمحافظة صعدة، ومن حينها ومع تولى أخيه عبدالملك قيادة الحركة لا يواجه ولا يخرج للقتال بل يحث أنصاره على القتال ويختبئ في الكهوف والخنادق.

وأوضح الفيديو، أنه في عام 1988 استقبلت إيران اثنين من أبرز الشباب المتحمسين لهذا الفكر ليتوليا بعد ذلك مهمة تأسيس أول كيان منظم لهذا التيار وهما حسين بدر الدين الحوثي، ومن بعده أخيه عبد الملك الحوثي، زاد نفوذهم يوما بعد يوم واستخدمهم الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح لضرب خصومه، ولكن حدث الشقاق الأول بين السلطة والحوثي وسقط حسين الحوثي بنيران قوات عبد الله صالح عام 2004.

وتابع أنه لم تكتمل أحلام الحوثي في أن يُصبح "خميني اليمن"، بعدما طلب الرئيس الشرعي لليمن الرئيس عبد ربه منصور هادي تدخل مجلس التعاون الخليجي لإعادة الشرعية، فهرب عبد الملك الحوثي لكهوف صعدة مجددا وساهمت قوات التحالف العربي في تشكيل مقاومة شعبية في دحر تقدم الحوثي، وتجرع كأس الخسارة على يد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، ويسكن الآن كهوف صعده في انتظار نهايته التي ربما لن تختلف كثيرا عن نهاية أخيه الأكبر.



