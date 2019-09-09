كريم محسن يصور 4 أغنيات من ألبومه الجديد "قابل بقى"

يواصل المطرب كريم تصوير 4 أغنيات من ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "قابل بقى".



وقال كريم محسن، في تصريح لـ"الدستور"، إنه منشغل حاليا بتصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد "قابل بقى" والذي طرح بالأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه صور أحد الأغنيات داخل ستوديو مصر منتصف الشهر الماضي.



وأعرب "محسن" عن سعادته الشديد بردود الأفعال حول ألبوم "قابل بقى" والذي يعود به إلى جمهوره بعد غياب 3 سنوات منذ أخر ألبوم له بعنوان "أنا عربي"، مشيرا إلى أنه سيطرح أغنية من الألبوم على طريقة الفيديو كليب.