"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية للعيون بالمجان في المنيا

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنيا، قافلة طبية للعيون بالمجان، تحت إشراف النائب علاء السبيعى، أمين عام الحزب بالمحافظة، وذلك فى إطار المبادرات والفعاليات التى ينظمها الحزب بجميع المحافظات.



وقالت أمانة الحزب في محافظة المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي علي جميع الحالات، وإجراء الأشعة، وصرف الأدوية بالمجان.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بضرورة المشاركة الاجتماعية ودعم المواطنين، والوقوف مع الحالات الأكثر احتياجًا.