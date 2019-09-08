جندوجان يغيب عن مواجهة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية

قال يواخيم لوف مدرب ألمانيا اليوم الأحد إن لاعب الوسط إيلكاي جندوجان سيغيب عن مواجهة أيرلندا الشمالية غدا الاثنين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لينضم إلى قائمة طويلة من الغائبين.

وأمس السبت، انسحب لاعب الوسط الآخر نيكو شولتس من التشكيلة بسبب الإصابة بينما يفتقد المنتخب الألماني، الذي خسر 4-2 بملعبه أمام هولندا في مباراتهما بالمجموعة الثالثة يوم الجمعة، بالفعل ليروي ساني وليون جوريتسكا وأنطونيو روديجر ضمن آخرين.

وأبلغ لوف مؤتمرا صحفيا في بلفاست "إيلكاي سيغيب لإصابته بفيروس الإنفلونزا. كان عليه العودة للديار اليوم.

"غادر نيكو شولتس الفريق أمس وبالتأكيد هذه التغييرات غير جيدة بالنسبة لفريق شاب في بداية مراحل تطوره".

ويمر فريق لوف بتغيير ضخم بعد خروجه بصورة محبطة من دور المجموعات في كأس العالم 2018 وهبوطه للدرجة الأدنى في دوري الأمم.

وبعد خسارته يوم الجمعة، يملك المنتخب الألماني تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف أيرلندا الشمالية المتصدرة.

ولدى هولندا ست نقاط من ثلاث مباريات وتلتقي مع إستونيا التي تحتل المركز الأخير.

وقال لوف "مهمتنا هنا هي الحصول على النقاط الثلاث غدا بعد خسارة الجمعة، ويدرك الفريق أهمية المباراة. أيرلندا الشمالية لن تملك قوة الهولنديين الهجومية. تلعب بمهاجم وحيد".

وسجلت هولندا أربعة أهداف في 32 دقيقة بالشوط الثاني لتحول تأخرها لانتصار ضد جارتها.

وأضاف لوف، "أيرلندا الشمالية ستقدم أداء دفاعيا بشكل أكبر وسنكون بحاجة لمدافعين اثنين فقط وليس ثلاثة.

"لكنهم يتصدرون المجموعة وفازوا بمبارياتهم الأربع. لذلك يجب أن نفعل أي شيء لنفوز بهذه المباراة".