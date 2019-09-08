الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

جندوجان يغيب عن مواجهة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:00 م
لاعب الوسط إيلكاي
لاعب الوسط إيلكاي جندوجان
طباعة
قال يواخيم لوف مدرب ألمانيا اليوم الأحد إن لاعب الوسط إيلكاي جندوجان سيغيب عن مواجهة أيرلندا الشمالية غدا الاثنين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لينضم إلى قائمة طويلة من الغائبين.
وأمس السبت، انسحب لاعب الوسط الآخر نيكو شولتس من التشكيلة بسبب الإصابة بينما يفتقد المنتخب الألماني، الذي خسر 4-2 بملعبه أمام هولندا في مباراتهما بالمجموعة الثالثة يوم الجمعة، بالفعل ليروي ساني وليون جوريتسكا وأنطونيو روديجر ضمن آخرين.
وأبلغ لوف مؤتمرا صحفيا في بلفاست "إيلكاي سيغيب لإصابته بفيروس الإنفلونزا. كان عليه العودة للديار اليوم.
"غادر نيكو شولتس الفريق أمس وبالتأكيد هذه التغييرات غير جيدة بالنسبة لفريق شاب في بداية مراحل تطوره".
ويمر فريق لوف بتغيير ضخم بعد خروجه بصورة محبطة من دور المجموعات في كأس العالم 2018 وهبوطه للدرجة الأدنى في دوري الأمم.
وبعد خسارته يوم الجمعة، يملك المنتخب الألماني تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف أيرلندا الشمالية المتصدرة.
ولدى هولندا ست نقاط من ثلاث مباريات وتلتقي مع إستونيا التي تحتل المركز الأخير.
وقال لوف "مهمتنا هنا هي الحصول على النقاط الثلاث غدا بعد خسارة الجمعة، ويدرك الفريق أهمية المباراة. أيرلندا الشمالية لن تملك قوة الهولنديين الهجومية. تلعب بمهاجم وحيد".
وسجلت هولندا أربعة أهداف في 32 دقيقة بالشوط الثاني لتحول تأخرها لانتصار ضد جارتها.
وأضاف لوف، "أيرلندا الشمالية ستقدم أداء دفاعيا بشكل أكبر وسنكون بحاجة لمدافعين اثنين فقط وليس ثلاثة.
"لكنهم يتصدرون المجموعة وفازوا بمبارياتهم الأربع. لذلك يجب أن نفعل أي شيء لنفوز بهذه المباراة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

ظهرت رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بالرقم السري اليوم الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

منذ حوالي 11 ساعة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

ads

الصور

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

أيام زمان

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

الصحة

حليب الأم يعزز كفاءة الجهاز المناعي

صحيفة بريطانية: الدجاج يعرض متناوليه لخطر الإصابة بسرطان دموي نادر

"توتر الحامل" يصيب الطفل باضطراب الشخصية

اكتشاف لقاح سنوي بدل دواء يومي لمرضى الكورليسترول

الرئيس نيوز

إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل

"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز

هجوم شيعي على خطيب حذر من المساس بالأمن القومي لـ"البحرين"

صحيفة: مصر أرسلت قائمة تضم 15 من "الإخوان" للسلطات الكويتية

منوعات

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

3 نصائح لتجنب "النص العنقى"

تناول الأطفال أدوية الشراب بملاعق معدنية سم قاتل

نصف لتر بيرة بـ61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

كشكول

"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق

لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد

"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي

"مجاهد": تدريب ٣ آلاف معلم علي برامج الجدارات

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

إغلاق  3 مراكز طبية بمطروح

منحة إيطالية لتشغيل المساقى بالطاقة الشمسية

نائب وزير الزراعة: قروض ميسرة بفائدة 5 % للتحسين الوراثي

قواعد بيانات عن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية.. التفاصيل!

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

إلى ولدي الحبيب وشوارع القاهرة.. إهداءات خيري شلبي بين وطنين

افتتاح الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى

في ذكراه الثامنة.. "خيري شلبي الكاتب والإنسان" بمعرض الكتاب 2020

"الأيام القادمة".. رواية جديدة لـ علي عوض عن "دار تبارك"

صفحتنا ع الفيس بوك