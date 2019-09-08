السيطرة على حريق داخل مخزن للأدوات الكهربائية

نشب حريق داخل إحدى المخازن الخاصة بالأدوات الكهربائية بمنطقة السلام، وهو ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات الإطفاء والسيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة.



وكانت ورد لغرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى المخازن الخاصة بالأدوات الكهربائية بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وقامت قوات الحماية المدنية بدورها بفرض كردون أمنى لمنع الحريق من الوصول الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى إصابات، بالإضافة إلى وجود بعض التلفيات بالمخزن محل الواقعة من أدوات كهربائية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.