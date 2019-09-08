حجز عاطل لتحرشه بالفتيات في المرج لحين ورد التحريات الأمنية

أمرت نيابة المرج الجزئية بحجز م. ح عاطل لاتهامه بالتحرش بالفتيات بمنطقة المرج لحين ورد التحريات الأمنية.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم م ح عاطل دائم التحرش بالفتيات لفظيا وجسديا بمنطقة المرج وحرر ضده أكثر من بلاغ تحرش من قبل.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من ع. ن موظف يتهم فيه عاطل من سكان المنطقة بالتحرش بنجلته لفظيا وجسديا واستعراض البلطجة عليها مستخدما سلاح أبيض، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر معرفته بالمجني عليها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.