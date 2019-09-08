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رياضة

سويسرا تنعش آمالها في تصفيات يورو 2020

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنعش المنتخب السويسري لكرة القدم آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه الكبير 4 صفر على منتخب جبل طارق اليوم الأحد في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات والتي شهدت اليوم أيضا تعادل جورجيا والدنمارك سلبيا.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الدنماركي، فيما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس الأخير بالمجموعة بلا رصيد من النقاط، حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي له في التصفيات.

وحسم المنتخب السويسري المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها دينيس زكريا وأدمير محمدي وريكاردو رودريجيز في الدقائق 37 و43 و45.

وفي الشوط الثاني، سجل ماريو جافرانوفيتش الهدف الرابع للمنتخب السويسري في الدقيقة 87.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فشل المنتخب الدنماركي في هز شباك مضيفه الجورجي رغم الفوز الكبير على جورجيا 5 1 في مباراة الذهاب بينهما بالدنمارك؛ لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد جورجيا إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

وأهدر المنتخب الدنماركي بهذا التعادل فرصة انتزاع صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الأيرلندي الذي يتصدر المجموعة حاليا برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

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