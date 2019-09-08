رومانيا تسقط مالطة بهدف نظيف وتنعش آمالها في تصفيات يورو 2020

استعاد المنتخب الروماني لكرة القدم بعض اتزانه سريعا بعد الهزيمة 1 2 أمام نظيره الإسباني يوم الخميس الماضي وانتزع فوزا غاليا 1 صفر على منتخب مالطة اليوم الأحد في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

وأنعش المنتخب الروماني آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات حيث رفع رصيده إلى عشر نقاط ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام السويد لحين انتهاء باقي مباريات هذه الجولة وتجمد رصيد منتخب مالطة عند ثلاث نقاط في المركز الخامس قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جورجي بوسكاس الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 47.