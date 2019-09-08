إلى ولدي الحبيب وشوارع القاهرة.. إهداءات خيري شلبي بين وطنين

لكل كاتب عالم خاص من الإهداءات، نقرأها قبل تصفح أي عمل أدبي، نجدنا نلتفت إليها بشكل تلقائي، فالإهداء يأتي على هيئة سطور قليلة من الكلمات تعبر عن ما بداخل الكاتب تجاه شخص ما، وأراد أن يفصح عنها دون خجل، ويصبح هذا الإهداء بمثابة إرث بعد رحيله، وذكرى تجمعه بالأشخاص الذين يهدى لهم تلك الأعمال.



وبمناسبة الذكرى الثامنة لرحيل الكاتب والأديب الكبير خيري شلبي، الذي توفي يوم 9 سبتمبر 2011 عن عمر ناهز الـ73 عامًا، ينشر "الدستور" مجموعة من الإهداءات الخاصة لصاحب "الوتد"، حصلت عليها من ابنته الكاتبة ريم خيري شلبي، فقد كان له عالم خاص منها.



ففي كتابه "نجيب سرور ومسرح الأزمة" الصادر عام 1989 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويتناول فيه مسرحيات نجيب سرور من ناحية ارتباطها بالتراث الشعبى مستغلًا ذلك للحديث عن نجيب سرور وأزمته الخاصة التي ألقت بظلالها على مسرحياته والتي هي بالتأكيد جزء من الأزمة العامة التي تحياها مصر، خص الراحل خيري شلبي إهدائه إلى مصر، قائلًا: إلى شوارع مصر القاهرة.. التي تشرد فيها حلم نجيب سرور وتبدد.. وإلى ساشا نجيب سرور.. التي عشقت الحلم المصري ودفعت الثمن".



وفي روايته "السنيورة" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1978، التي يسرد فيها خيري شلبي عالمًا مليئًا بالقسوة والخطورة، وينقل عددًا من المواقف اليومية الإنسانية من داخل البيت وحول الطبلية، ولحظات سعادة أخرى تبرق وسط ألم رحلة الحلم الضائع لشباب القرية واحدًا تلو الآخر، فكان إهداؤه لابنه الكبير زين العابدين خيري، قائلًا: إلى ولدي الحبيب "زين العابدين".. كان صراخك في المهد يكاد يمنعني من إتمام هذه القصة.



أما روايته "زهرة الخشخاش" الصادرة عن دار الشروق 2005، أهداها لحفيده الثاني زين حاتم حافظ، بتاريخ 5 مايو 2005، قائلًا: إلى حفيدي الثاني زين حاتم حافظ، ابن ابنتي الثانية إيمان.. كانت لحظة حضورك إلى الدنيا هي لحظة فض الاشتباك مع هذه الرواية التي شقيت فيها خمس سنوات إلى أن وفقني الله في فصلها عن توأم لها كان ملتصقا بها واضطررت إلى التضحية به من أجلها.. كانت صيحتك الأولى في المهد مكافأة لي على هذا الضنى الغالي.. مثلك بالضبط.. دمت لجدك.



وكانت "زهرة الخشخاش" قد أثارت ضجة حين نشرت منها بعض المقتطفات بالصحف، فاعتاد خيري شلبي على التجارب غير المعتادة والنماذج الفريدة والعوالم المدهشة، حيث تدور الرواية بين الحرب العالمية وثورة 1952 حول شاب من أسرة بسيطة ينتقل للعمل لدى أسرة ثرية بالقاهرة فيكتشف علاقات غريبة وصفقات سياسية وتجارية وأعمال سمسرة وغش تجاري وجمعيات يهودية ومنشورات صهيونية.



"أنس الحبايب" كتاب لخيري شلبي، صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2011، كان إهداؤه من نصيب أحد أساتذته بقرية شباس عمير بمركز قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، حيث ولد بها في 31 يناير 1938.



وجاء نص الإهداء كالتالي: إلى التربوي القدير ابن قرية شباس عمير، الأستاذ عبد الصمد عبد الجواد أبو سليمة.. أحد بقايا سلالة أولئك الأحباب.



وفي المجموعة القصصية "المنحنى الخطر" الصادرة في 1983، أهداها الكاتب الراحل خيري شلبي إلى أخيه "محمد" عام 1979، قائلًا: إلى أخي الحبيب "محمد".. الذي كان صبيًا غض الإهاب.. وذهب إلى الحرب.. فلم يأتنا خبره!.. لعله في الغيب يعرف ما جرى!