تسيير حافلات لمؤازرة المنتخب السعودي أمام اليمن في البحرين



وسيقام اللقاء على ملعب البحرين الدولي في العاصمة المنامة، لحساب المجموعة الرابعة في التصفيات، التي تضم منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزبكستان.



وذكر موقع الرابطة أنه سيبدأ التجمع في الثانية مساء بتوقيت السعودية بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام قبل أن تنطلق الحافلة بعدها بساعة، على أن تكون العودة بعد نهاية المباراة مباشرة.



وستكون هذه هي المباراة الأولى لمنتخب السعودية في المجموعة، التي يتربع المنتخب الفلسطيني على صدارتها، عقب فوزه 2 صفر على ضيفه منتخب أوزبكستان في الجولة الأولى، فيما يخوض منتخب اليمن لقائه الثاني، بعد تعادله 2 2 مع مضيفه منتخب سنغافورة في مباراته الافتتاحية بالمجموعة.



وكانت القرعة قد أعفت المنتخب السعودي من المشاركة في الجولة الأولى التي جرت يوم الخميس الماضي.



وخاض المنتخب السعودي يوم الخميس الماضي مباراة ودية أمام ضيفه منتخب مالي انتهت بالتعادل 1 1 في الظهور الأول لمدربه الفرنسي هيرفي رينار الذي تولى المسئولية في شهر يوليو الماضي.

تنطلق حافلات من مدينة الدمام لدعم المنتخب السعودي لكرة القدم في لقائه مع نظيره اليمني بعد غد الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية المقررة في الصين عام 2023، حسبما أفاد موقع رابطة الدوري السعودي اليوم الأحد.