الزمالك يتقدم بالهدف الثاني عن طريق بن شرقي في نهائي كأس مصر

تمكن أشرف بن شرقى من إحراز الهدف الثانى للزمالك فى شباك بيراميدز فى نهائى كأس مصر المقام بين الفريقين.



جاء الهدف الثانى فى الدقيقة 63 من اللقاء، حيث يسيطر الزمالك على المباراة منذ بدايتها.



وأحرز يوسف أوباما الهدف الأول للزمالك فى شباك بيراميدز من تمريرة سحرية للمتألق شيكابالا.