حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 9 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان:



مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.



عاطفيًا: يوم مميز على الصعيد العاطفي، فأنت على موعد مع المغامرات والرومانسية مع شخص لفت نظرك منذ مدة قصيرة.



صحيًا: تشكو تشنجًا في الأعصاب، إنك واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها قضية عائلية تطال سمعتك وتضع كرامتك على المحك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.