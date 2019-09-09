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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية 9 سبتمبر 2019

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:10 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:

الحمل
مهنيًا: كُن مصرًا على البراهين والأدلة والمستندات حتى لا ترتكب الهفوات، تشعر بالقوة والتفاؤل، وتتلقى خبرًا جيدًا يتعلق بموافقة أو تسهيل مرور أو مستندات تسعى إليها.
عاطفيًا: كن مستعدًا لخوض تجارب عاطفية جديدة ما يجعلك سعيدًا، تهتم بشؤون عائلية ملحّة وتفكر في زيادة رصيدك لدى الشريك.
صحيًا: تتمتع بحالة صحية جيدة لا بل ممتازة، ولكن ينصحك الفلك بضرورة ممارسة الرياضة والاستمرار على متابعة نظام غذائي مفيد وصحي.

الثور
مهنيًا: تقوم بجردة حساب وتعالج الأمور بثقة بالنفس وسلام وهدوء، ما يزوّدك الشجاعة لمقاربة كل المواضيع ومواجهة ما يجب حسمه بجرأة.
عاطفيًا: لا تتسرّع في توجيه كلام جارح ولا تتخذ قرارًا حاسمًا هذا اليوم، ذلك أن التاثيرات السلبيّة تشوّش الرؤية وتمنعك من التفكير الصائب والسليم.
صحيًا: صحيًا: لا تقصّر على الإطلاق في الاهتمام بوضعك الصحي كما يجب حتى لا يتعرض لمشاكل ومضاعفات أنت بغنى عنها.

الجوزاء
مهنيًا: تنعم بإرث أو بتعويضات مالية وتكون الإغراءات كثيرة، لكن الحكمة تقضي بأن تحافظ على متانة أعصابك وقبول ما هو مفروض، فتخدم مصالحك على المدى البعيد.
عاطفيًا: تعاني صعوبة في التعاطي مع حبيبك وتشكو برودته وقلّة تفهّمه، وربّما يصل بك الأمر الى اتّهامه باللامبالاة والإهمال.
صحيًا: حيويتك تجعلك بصحة جيدة، فحافظ عليها ولا تتركها حتى تتدهور، وإذا لاحظت أنك تعاني بعض الآلام عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا.

السرطان
مهنيًا: أنت مدعو إلى تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، لا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.
عاطفيًا. إذا لم تكن أنت عاشقًا، فقد تعيش قصة حب تخص أحد الأولاد أوالأشقاء أوالأصدقاء، ربما تؤدي دورًا في هذه الحكاية أو تكون أنت محركها.
صحيًا: التدخين من أكثر العادات السيئة خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين السيجار أو النارجيلة، فماذا تنتظر للتخلص من هذه الآفة؟.

الأسد
مهنيًا: تنفتح على عالم كثير التشويق وتنظر إلى الأعلى، عازمًا على الوصول وتحقيق أصعب الأماني.
عاطفيًا: تبحث عن تمتين العلاقة العاطفية، وتميل إلى الارتباط بعد فترة من التردد، هذا طبعًا، إذا كنت خاليًا، أو ربما تقدم تنازلات في سبيل توطيد العلاقة.
صحيًا: يتحسن وضعك النفسي وينتابك شعور بالامتنان تجاه تحسّن صحتك، لكن يجب أن تواصل الحرص على نظامك الغذائي.

العذراء
مهنيًا: إذا كنت تبحث عن عمل، أو تريد أن تتقدم باقتراح أو عرض، أو تسعى إلى إنجاح خطواتك، فعجل في المبادرة.
عاطفيًا: أنت تمل بسرعة، سارع لتنشيط الأوضاع وتسريع التحرّك، تبدو حازمًا في إرادتك وتسعى لتحسين العلاقة وتطويرها نحو الأفضل.
صحيًا: عليك حماية وضعك الصحي من أي انتكاسة أو وعكة مفاجئة، ولا تخالف الإرشادات الطبية ولا تتخلف عن تناول الأدوية في مواعيدها.

الميزان
مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.
عاطفيًا: يوم مميز على الصعيد العاطفي، فأنت على موعد مع المغامرات والرومانسية مع شخص لفت نظرك منذ مدة قصيرة.
صحيًا: تشكو تشنجًا في الأعصاب، إنك واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها قضية عائلية تطال سمعتك وتضع كرامتك على المحك.

العقرب
مهنيًا: لا تحسم أمرًا وتعامل مع العوامل الخارجية من دون ضغط، توجه اليك شبه ملاحظات بالإهمال أو عدم الكفاءة، من الأفضل أن تأخذ حذرك.
عاطفيًا: تحب الرومانسية وكل شيء متعلق بها، ودائمًا ما تعبر للشريك عن مشاعرك وتحرص على أن يبادلك المشاعر نفسها.
صحيًا: تصاب بالإرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب كثيرًا بسبب الوعكات الصحية التي تتعرض لها على الرغم من محاولاتك الدائمة في الحفاظ على صحتك.

القوس
مهنيًا: الوضع السيئ سببه الركود والفوضى، لا تسلط الضوء عليك وحاول أن تعمل في الظل بعيدًا عن لفت الأنظار، فمشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفورًا بين الزملاء.
عاطفيًا: إنه الوقت المناسب جدًا لتنعم مع الحبيب بعطلة تقربكما أكثر، وتكون فرصة لإعادة شحن الطاقات وتجديد شهر العسل.
صحيًا: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس هذا على عافيتك وتزداد نشاطًا وحيوية، وهكذا تستطيع تلبية حاجات الحبيب ورغباته.

الجدي
مهنيًا: إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء أكنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر.
عاطفيًا: تعرف لقاء استثنائيًا إذا كنت عازبًا أو بشرى بولادة أو حمل، تبدو الوعود كثيرة، شرط أن تكون متحمسًا للجهة التي وضعت فيها قلبك.
صحيًا: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم، لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية نظرًا إلى تحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني.

الدلو
مهنيًا: تواجه بعض التأخير والتسويف وعمليات التأجيل، ما يتطلب صبرًا كبيرًا، أنصحك بالتجاوب مع فرص للسفر تتعلق بمهنتك، وأدعوك إلى الوثوق بحدسك على هذا الصعيد. عاطفيًا: تبحث هذا اليوم عن أشخاص جدد لا تربطك بهم أي علاقة، على أمل أن تلتقي من تعتبره الشخص المثالي لتكمل حياتك معه.
صحيًا: تجنب انخفاض مستوى السكر في جسمك لأنه يسبب التوتر، وتناول الطعام بشكل منتظم وقم بإبقاء الخضراوات والفواكه في متناول يدك.

الحوت
مهنيًا: تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت.
عاطفيًا: ينشأ جدل أو تقدم على خطوة مهمة تكون بداية لصفحة جديدة في حياتك، كن هادئًا واعتمد أسلوبًا لينًا بعيدًا عن التسلط.
صحيًا: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه، لا تكثر من تناول المنبهات فهذا يؤثر سلبًا في صحتك.

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