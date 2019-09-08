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رياضة

روجليتش وبالبيردي يتفوقان على بقية المتنافسين في سباق إسبانيا للدراجات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:19 م
بريموش روجليتش
بريموش روجليتش
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حافظ بريموش روجليتش على تفوقه على حساب اليخاندرو بالبيردي في سباق اسبانيا للدراجات عقب المرحلة 15 اليوم الأحد، لكن الاثنين استطاعا توسيع الفارق مع بقية المتنافسين على صدارة الترتيب العام.
وفاز سيب كوس متسابق فريق جامبو-فيسما وزميل روجليتش بالمرحلة 15.
وهاجم الأمريكي كوس عند آخر مرتفع جبلي ضمن أربعة مرتفعات قبل ستة كيلومترات على نهاية المرحلة الجبلية الصعبة البالغ طولها 154.4 كيلومتر من تينيو وحتى سانتواريو ديل اسيبو في منطقة استورياس ليلحق بالمتصدر المنفرد وقتها سيرجيو ساميتير.
وتماسك كوس (24 عاما) على القمة الجبلية وتجاوز خط النهاية متفوقا بفارق 39 ثانية على روبن جويريرو صاحب المركز الثاني ليحقق أول فوز له في مرحلة بسباق كبير، بينما جاء تاو جيجان هارت من فريق إنيوس في المركز الثالث متراجعا بفارق 40 ثانية.
وشن بالبيردي هجوما على روجليتش بعدها بقليل في محاولة لتقليل الفارق في صدارة الترتيب العام وذلك على الرغم من استمرار المتسابق السلوفيني في سياق المنافسة واستمر الاثنان معا واحتلا المركزين الثامن والتاسع على الترتيب ليتراجعا بفارق دقيقتين و14 ثانية عن كوس.
ويبدو أن سباق اسبانيا تحول لمنافسة ثنائية بين روجليتش وبالبيردي بعد أن ألحقا الضرر بكافة المتنافسين الآخرين خاصة نايرو كينتانا الفائز عام 2016 الذي أنهى بفارق ثلاث دقائق و50 ثانية خلف كوس.
ويتراجع المتسابق الكولومبي الآن بفارق خمس دقائق وتسع ثوان عن روجليتش مع تبقي مرحلة حبلية واحدة. وشاهد الكولومبي الآخر ميجيل انخيل لوبيز آماله في المنافسة على صدارة الترتيب العام، تتراجع مع خسارته 41 ثانية لصالح روجليتش.
وتجاوز لوبيز خط النهاية في نفس الوقت مع تادي بوجاتشار الذي ظل في المركز الثالث في الترتيب العام، لكنه تراجع بفارق ثلاث دقائق و42 ثانية خلف روجليتش.
وتبلغ مسافة المرحلة التي ستقام غدا الاثنين 144.4 كيلومتر، وستمتد من برافيا إلى التو دي لا كوبيا. وتوجد مرحلة جبلية صعبة أخرى متبقية في لينا قبل يوم الراحة بعد غد الثلاثاء. وسينتهي السباق يوم الأحد المقبل في مدريد.

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