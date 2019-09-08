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"جواري الإخوان".. كيف باعت زينب الغزالي نفسها لحسن البنا بوثيقة كتابية؟

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:12 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه"90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيديو صادم للقيادية الإخوانية زينب الغزالي، والذي تكشف فيه أنها باعت نفسها لحسن البنا، من خلال وثيقة كتابية.

وقالت زينب الغزالي في الفيديو، إنها كتبت إلى حسن البنا رسالة قالت فيها :"سيدي الإمام حسن البنا، المرشد العام للإخوان، أنا زينب الغزالي الجبالي، اليوم، ومن الساعة، هي جارية  أنت تملك التصرف فيها، وتملك أن تبيعها لحساب الدعوة، وأن تستثمرها بما تشاء، هي أمة لا يستطيع أن يتصرف في هذه الأمة غيرك، تبيعها لحساب الدعومة "

وعلق الباز قائلا:" نحن أمام جماعة منهم سيدة، تبيع نفسها لحسن البنا، ومايسير عليها يسير على رجال الجماعة، فهم يبيعون أنفسهم أيضا، فهذا أحط وأحقر ما يمكن أن نسمعه من شخص "

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