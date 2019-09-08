وزير خارجية فرنسا: الانتقال الديمقراطي بتونس يتم بشكل صحيح

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن "الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح"، وذلك قبل أسبوع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

وقال لودريان في مقابلة تليفزيونية "إن فرنسا تلاحظ أن الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح" مضيفا "أنها ديمقراطية شابة، والدستور حديث العهد، إنها الدولة الأولى التي دخلت الربيع العربي، لكنه ربيع تواصل عبر الطرق الديمقراطية".

وتابع الوزير الفرنسي "أدت وفاة الرئيس (الباجي قايد) السبسي الى تسريع الروزنامة، لكن العملية تتواصل وهذا أمر مشرف".

وتمت الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة في الخامس عشر من سبتمبر بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في الخامس والعشرين من يوليو.

وردا على سؤال عن وضع أبرز المرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية وبينهم الإعلامي نبيل القروي الذي أودع السجن، قال لودريان "هناك 26 مرشحا ولن أتخذ موقفا من هذا او ذاك من المرشحين".

وتابع لودريان "هناك قضاء في تونس وأنا أحترمه، وهناك دستور وأنا أحترمه، وما أتمناه هو أن يتم الانتقال الديمقراطي في أفضل شكل ممكن".

وكان القضاء وجه إلى القروي في الثامن من يوليو تهمة تبييض أموال وأوقف في الثالث والعشرين من أغسطس. وقامت عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بمحاصرة سيارته واعتقاله في الشارع لدى عودته من جولة انتخابية.

ويؤكد أنصاره أن هذا التوقيف غير قانوني، ويتهمون منافسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء اعتقاله، الأمر الذي نفاه الأخير.

ورفض القضاء التونسي الثلاثاء الماضي طلبا لإطلاق سراح القروي، لكن ترشحه لا يزال قائما ما دام لم يصدر حكم بحقه.