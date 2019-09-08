الباز: لا يوجد شبهة جنائية في وفاة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم بالمغرب

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاة العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان بالمغرب.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الدكتور أبو بكر كان يشارك في ندوة بالمغرب وشعر ببعض التعب، وقبل نقله للمستشفى مات بشكل طبيعي، وسيعود جثمانه إلى أرض الوطن ويتم دفنه في مصر.

وتابع: "البعض قال ازاي الوفاة طبيعية؟، وأكد إسرائيل قتلته، ودي سذاجة، وللأسف خيبتنا في نخبتنا، والناس اللي بتدعي المعرفة والقدرة على التحليل هي من تكهنت باغتياله، وصدرت للناس صورة غير حقيقية".