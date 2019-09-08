كنائس زويلة الأثرية تحتفل بختام النشاط الصيفي

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بختام النشاط الصيفي لعام 2019 "نقوم ونبنى"، تحت رعاية قداسة البابا الانبا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وبحضور القمص مرقس زكي راعي كنائس زويلة الأثرية، والقس صليب موريس والقس اغانطيوس محفوظ والقس بنيامين ضياء والقس متياس عبدالصبور راعي كنيسة السيدة العذراء والهندس مينا ابراهيم عضو مجلس كنائس زويلة وعدد من الشخصيات العامة وشعب الكنيسة على مسرح كنيسة الملاك طوسون بشبرا مصر.



وبدأ الحفل بالصلاة وفقرات المسابقات والمواهب، وتم عرض مسرحيات "الوقت" والحركات الايحائية "بانتوميم" و"عهد مع الله" و"الزنزانة" و"نقوم ونبنى".



كما تم عرض القبطى والألحان وفريق كورال "هوس ابتشويس" وفريق عمل "ايدك تبنى" وأول عرض ترنيمة قبطى للسبوع.. ثم جاء ختام الحفل بالصلاة من أجل مصر.