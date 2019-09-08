رومانيا تفوز على مالطا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب رومانيا انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب مالطا( 1- صفر ) في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة، حيث سجل جورجي بوسكاس هدف رومانيا والمباراة الوحيد، في الدقيقة 47.



ورفع الفوز رصيد رومانيا إلى عشر نقاط ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف عن السويد، لحين انتهاء باقي مباريات هذه الجولة.



وتجمد رصيد منتخب مالطا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس، قبل الأخير، بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.