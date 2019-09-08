سويسرا تفوز على جبل طارق في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب سويسرا فوزا كبيرا على ضيفه منتخب جبل طارق برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد باستاد توربيلون في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.



سجل رباعية سويسرا دينيس زكريا وأدمير محمدي وريكاردو رودريجيز وماريو جافرانوفيتش في الدقائق 37 و43 و45 و87.



ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الدنماركي فيما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون رصيد، حيث مُني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي له في التصفيات.



