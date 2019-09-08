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عالم

المزروعي: ليس هناك توصيات بخفض أكبر للنفط من تحالف أوبك بلس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:58 م
سهيل المزروعي
سهيل المزروعي
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نفى وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي في مقابلة مع تليفزيون وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، وجود أي توصيات "للقيام بتخفيضات أكبر في إنتاج النفط من جانب منتجي تحالف أوبك بلس".
وقالت بلومبرج، إن تحالف أوبك بلس(الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"و الدول من خارجها) وافق في يوليو على تمديد خفض إنتاجه حتى مارس المقبل في محاولة لتقليل الفائض في المعروض العالمي.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التحالف التي تراقب التزام الأعضاء بخفض الإنتاج، هذا الأسبوع، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال المزروعي إنه ليس من العدل أن يتحمل بعض الدول الأعضاء في أوبك بلس المزيد من أعباء خفض الإنتاج عن أعضاء آخرين.
وقال: "أعتقد أن هناك أكثر من انسجام بيننا فيما يتعلق بالمجموعة، لكن ليس من الانصاف أن يتحمل بعض الدول حصة أكبر عن الآخرين. سوف نضمن أن الكل ملتزم".
وأكد المزروعي أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تساند أي قرارات تتخذ بالإجماع من جانب تحالف أوبك بلس، مؤكدا التزام دولة الإمارات بدعم الإجراءات التي تساعد على تحقيق استقرار وتوازن سوق النفط العالمي.
وأضاف: أن قرارات أوبك تستند إلى تحليل ومراجعة وضع سوق النفط العالمي، وتقديم التوصيات اللازمة التي تسهم في الحفاظ على توازن واستقرار السوق.

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