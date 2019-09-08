الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع يكشف استمرار تشكك الألمان في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا استمرار تشكك فئة كبيرة من الألمان في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
وأجرى الاستطلاع مؤسسة (إرنست آند يونج) للاستشارات بمناسبة اقتراب انطلاق فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، وشمل 2500 شخص بالغ، وقد اسفر الاستطلاع عن أن وجود ثلاث مشاكل رئيسية لا يزال يؤثر على رغبة المستهلكين في اقتناء مثل هذه السيارات.
وتتمثل هذه المشاكل في مدى سير هذه السيارات والتكاليف وشبكة إعادة الشحن.
وأوضحت النتائج أن أغلبية ملحوظة ترى أن السيارات الكهربائية غير عملية وباهظة التكلفة، وأعرب 64% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن السيارات الكهربائية لا تمثل خيارا مطروحا بالنسبة لهم في الوقت الراهن.
وعزا 28% من هؤلاء سبب عزوفهم عن شراء هذا النوع من السيارات بالدرجة الأولى إلى تدني مدى سير الموديلات الحالية، فيما قال 27% إن السبب هو التكلفة العالية نسبيا و13% رأوا أن السبب يرجع إلى صغر شبكة إعادة شحن هذه السيارات و11% رأوا أن السبب هو طول فترة إعادة الشحن.
وأظهرت النتائج أن 53% ممن شملهم الاستطلاع عازمون لهذا السبب على أن تكون سيارتهم التالية إما سيارة تعمل بالبنزين أو بالديزل.
وأوضحت النتائج موقفا مشابها للمستهلكين الألمان حيال السيارات ذاتية القيادة التي ينظر إليها هؤلاء بمشاعر مختلطة بسبب مخاوف السلامة وقضايا أخلاقية ومخاطر المسؤولية وقال 49% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يرغبون في ركوب سيارة التي تعمل بقيادة ذاتية كاملة، فيما رفض 30% السيارات
التي تعمل بقيادة ذاتية جزئية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

منذ حوالي 9 ساعات

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

منذ حوالي 23 ساعة

ماذا قال أحمد موسى عن وفاة عبدالله مرسي؟

منذ ساعتين و 10 دقيقة

النيابة تحقق في حادث اختناق 12 طفلًاً داخل حمام سباحة بسبب الكلور

ads

الصور

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

أيام زمان

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

الصحة

"توتر الحامل" يصيب الطفل باضطراب الشخصية

5 عادات تدمر صحة أسنانك

علماء يبتكرون لقاحا سنويا لمرض السكري

احذر.. هذه الأغذية تربك عمل الغدة الدرقية

الرئيس نيوز

صحيفة: مصر أرسلت قائمة تضم 15 من "الإخوان" للسلطات الكويتية

"دار الكتب" تنشر عقد زواج ليلى مراد وأنور وجدي

تصوير جزء ثان من فيلم "الممر" بعنوان "أكتوبر الثغرة"

نقل أمير الكويت إلى مستشفى أمريكي.. وتأجيل لقائه مع "ترامب"

منوعات

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

3 نصائح لتجنب "النص العنقى"

تناول الأطفال أدوية الشراب بملاعق معدنية سم قاتل

نصف لتر بيرة بـ61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

كشكول

محافظ الغربية يفتتح 5 مدارس جديدة بتكلفة 46 مليون جنيه

جامعة الأزهر بأسيوط تنعي عميد كلية أصول الدين الأسبق

غدا.. جامعة حلوان تطلق مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد

جامعة مصر تشارك في المؤتمر العالمي لتطبيقات الليزر في «طب الاسنان»

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

إغلاق  3 مراكز طبية بمطروح

منحة إيطالية لتشغيل المساقى بالطاقة الشمسية

نائب وزير الزراعة: قروض ميسرة بفائدة 5 % للتحسين الوراثي

قواعد بيانات عن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية.. التفاصيل!

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

افتتاح الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى

في ذكراه الثامنة.. "خيري شلبي الكاتب والإنسان" بمعرض الكتاب 2020

"الأيام القادمة".. رواية جديدة لـ علي عوض عن "دار تبارك"

"مصر المحروسة" على مائدة ثقافة الوادى الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك