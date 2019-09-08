زامبيا تحجز أولى بطاقات التأهل إلى أمم أفريقيا تحت 23 عاما

صعد منتخب زامبيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما، المقرر إقامتها بمصر في شهر تشرين ثاننوفمبر المقبل، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 3 3 من مضيفه الكونغولي، اليوم الأحد، في إياب الدور الثالث للتصفيات.



وكان منتخب زامبيا فاز 2 1 في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه في الأسبوع الماضي، ليصبح أول المتأهلين للنهائيات بفوزه 5 4 في مجموع المباراتين.



وتستضيف مصر فعاليات المسابقة خلال الفترة من الثامن حتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يصعد البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث في البطولة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل.

