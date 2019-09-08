بيل يثق في قدرة ويلز على الصعود لـ"يورو 2020"

رغم الظهور المتواضع لمنتخب ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، إلا أن جاريث بيل نجم الفريق يبدو مقتنعًا بأن منتخب بلاده قادر على الصعود للنهائيات التي ستقام العام المقبل.

ويحتل المنتخب الويلزي المركز الرابع «قبل الأخير» في ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات، التي تضم منتخبات كرواتيا والمجر وسلوفاكيا وأذربيجان، برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخبي كرواتيا والمجر، اللذين يتربعان على الصدارة، بعد مرور أربع جولات من بدء التصفيات.

واستهل منتخب ويلز مسيرته في التصفيات بالفوز 1-صفر على ضيفه منتخب سلوفاكيا، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام منتخبي كرواتيا والمجر في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب، ثم تغلب بشق الأنفس 2-1 على ضيفه منتخب أذربيجان في الجولة الرابعة التي جرت أول أمس الجمعة.

وأعرب بيل، الذي أحرز هدفًا في الدقائق الأخيرة قاد به منتخب ويلز لاجتياز عقبة أذربيجان، عن ثقته في قدرة منتخب ويلز على الصعود لنهائيات البطولة، التي شهدت تأهله للدور قبل النهائي في النسخة الماضية عام 2016، موضحًا أنه لن يضيع وقته باللعب مع الفريق إذا لم يكن مقتنعًا بقدرة زملائه على الصعود.

وأشار بيل، في تصريحات للصحفيين قبل لقاء المنتخب الويلزي مع منتخب بيلاروس وديًا غدًا الإثنين، إلى أنه رغم اعترافه بأن منتخب بلاده ما زال يتكيف مع طريقة لعب مدربه الجديد ريان جيجز، لكنه يثق في حجز بطاقة الصعود لليورو.

وقال بيل "بالتأكيد، بخلاف ذلك، ما كنت هنا، لن أهدر وقتي".

وأضاف نجم فريق ريال مدريد الإسباني "إنني أحب اللعب لبلدي، وأحب محاولة التأهل للبطولات الكبرى وأن أتذوق حلاوتها مجددا مثلما حدث في يورو 2016، هذا يجعلك متعطشا لتكرار ما فعلناه مجددا".

وأكد بيل "أعتقد أننا مازلنا نعمل على هذه الأمور وهناك أشياء نسعى للقيام بتطويرها، نحن نحاول التكيف مع طريقة لعب (جيجز)، وما يريد منا أن نقوم به، وأحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت".

واختتم بيل تصريحاته قائلا "مازلنا نريد الحفاظ على ثقافة الفوز والبناء على هذا الزخم والفوز بالمباريات المقبلة".