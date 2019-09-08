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رياضة

مخيتاريان يقهر زميله دجيكو وينتصر لأرمينيا على البوسنة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:36 م
هنريك مخيتاريان
هنريك مخيتاريان
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قاد هنريك مخيتاريان، قائد أرمينيا المنضم حديثا لفريق روما الإيطالي، منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير على البوسنة بقيادة زميله في الفريق إيدين دجيكو بنتيجة 4-2، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وسجل مخيتاريان هدفين ليقود أرمينيا لرفع رصيدها إلى 9 نقاط، في المركز الثالث بالمجموعة العاشرة متجاوزة البوسنة بنقطتين، وبفارق 3 نقاط خلف فنلندا الوصيفة، بينما تتصدر إيطاليا المجموعة بـ15 نقطة.

وكانت بداية المباراة مثيرة بعدما أطلق إيدين دجيكو تسديدة منخفضة في القائم لصالح البوسنة، قبل أن يمنح زميله مخيتاريان أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة الثالثة.

وسيطر لاعب الوسط على تمريرة عرضية من تيجران بارساجيان من الناحية اليمنى قبل أن يمر بها من الحارس إبراهيم شيهيتش ويودعها الشباك.

وردت البوسنة بعدها بـ10 دقائق بعد أن وجدت تمريرة عرضية من أمير جوياك زميله دجيكو الذي أفلت من دفاع أرمينيا وأودع الكرة الشباك.

وأعاد مخيتاريان، الهداف التاريخي لأرمينيا، الفريق إلى التقدم ثانية في الدقيقة 66 بعد أن أنهى الكرة بشكل رائع في الشباك بعد تحرك مميز، محرزا هدفه الـ29 مع منتخب بلاده، لكن جوياك تعادل ثانية للبوسنة بعدها بـ4 دقائق.

وأرسل مخيتاريان تمريرة مثالية لهوفانيس هامبرزوميان الذي سجل من عند القائم البعيد في الدقيقة 77.

وكاد جوياك يتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه سدد مباشرة إلى خارج الملعب رغم أنه كان في موقف جيد قبل أن يحول ستيفان لونكار تمريرة عرضية من مخيتاريان إلى داخل شباك فريقه ليكمل الرباعية.

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