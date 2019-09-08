شتيجن: جلوسي على مقاعد البدلاء في ألمانيا يشعرني بالجنون

أكد مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى منتخب ألمانيا وبرشلونة الإسباني، أن جلوسه على مقاعد البدلاء في "المانشافت" أصابه بالجنون، مشيرا إلى أنه يقدم كل ما لديه مع البارسا ولا يجد نفسه في تشكيل بلاده الأساسي.



ويعاني تير شتيجن من الجلوس على مقاعد البدلاء في ألمانيا، لحساب الحارس المخضرم مانويل نوير لاعب فريق بايرن ميونيخ.



وقال تير شتيجن، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية: "جلوسي على مقاعد بدلاء ألمانيا يدفعني للجنون، أنا أقدم كل شيء في المباريات مع فريقي، لكنني لا أشارك".



وتابع: "لقد حددت أولوياتي وأريد أن أنجح، والهدف الرئيسي لديّ هو أن أكون حارس ألمانيا الأول لكن ليس بأي ثمن".



وأضاف: "كرة القدم شيء واحد لكن الإنسانية أكثر أهمية، أريد أن أنظر إلى المرآة وأقول لنفسي لقد عملت بأمانة وحددت طموحاتي بشكل علني، لقد كنت صادقًا وفعلت ذلك دون تدخلات أخرى".



وبدأ تير شتيجن مسيرته الدولية منذ 26 مايوأيار عام 2012 وحتى الآن، وشارك خلال تلك الفترة في 22 مباراة بجميع المسابقات، استقبل خلالها 22 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 9 مناسبات.



ومن المتوقع أن يجلس تير شتيجن على مقاعد بدلاء ألمانيا، مساء الإثنين المقبل، عند مواجهة أيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، علما بأنه لم يشارك أيضا أمام هولندا، الجمعة الماضي، في المباراة التي انتهت بخسارة "المانشافت" بنتيجة 2-4.



وتحتل ألمانيا وصافة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، وخلفها هولندا بـ6 نقاط، لكن "المانشافت" خاض مباراة واحدة أكثر من "الطواحين"



وتأتي أيرلندا الشمالية التي حصدت العلامة الكاملة بـ12 نقطة من 4 مباريات في صدارة المجموعة.