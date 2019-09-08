مدرب المنتخب البوسني يستقيل بعد الهزيمة أمام أرمينيا



وكان الكرواتي بروزينسكي تولى تدريب الفريق في يناير 2018 لكنه استقال اليوم من تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة رغم بقاء فرصة ضعيفة للغاية من الناحية النظرية أمام الفريق لبلوغ نهائيات يورو 2020.



ونقلت الصحيفة عن المدرب قوله: "توليت مسؤولية الفريق بهدف التأهل ليورو 2020، ورغم أن الفرصة لم تتبدد كلية، أشعر بالمسئولية عن هذه النتائج وأستقيل من تدريب الفريق".



ويحتل المنتخب البوسني المركز الرابع في المجموعة العاشرة برصيد سبع نقاط من ست مباريات، حيث يأتي خلف منتخبات إيطاليا (15 نقطة) وفنلندا (12 نقطة) وأرمينيا (تسع نقاط).

استقال المدرب روبرت بروزينسكي اليوم الأحد، من منصب المدير الفني للمنتخب البوسني لكرة القدم بعد الهزيمة 2 4 أمام مضيفه الأرميني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020)، حسبما أفادت صحيفة "دنيفني أفاز" البوسنية بموقعها على الإنترنت.