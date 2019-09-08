براتب 3500 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 460 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 460 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالإسماعيلية، وبراتب يصل إلى 3500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 300 عامل خياطة، وذلك براتب يتراوح من 1500 إلى 1700 جنيه، و100 عامل جودة، براتب يتراوح من 1300 إلى 1600 جنيه، وذلك من الجنسين، حتى 50 سنة.



كما تطلب الشركة، 50 عامل مكواة، وذلك حتى 40 سنة، وبراتب يتراوح من 1400 إلى 1700 جنيه، وبدلات 450 جنيه.



كما تحتاج الشركة إلى 10 مشرف إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة 5 سنوات في مجال الجينز، وذلك براتب يتراوح من 2400 إلى 3500 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01285090677، والتواصل مع المدير المسئول مروة سيد، أو أحمد سامح، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.