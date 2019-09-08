ريو آفي يتعادل مع جيمارايش بالدوري البرتغالي

تغلب ريو آفي على النقص العددي في صفوفه وحافظ على التعادل 1 1 مع ضيفه فيتوريا جيمارايش اليوم الأحد في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى بالدوري البرتغالي لكرة القدم.

ورفع ريو آفي رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام سبورتنج لشبونة وموريرنسي ورفع جيمارايش رصيده إلى ثلاث نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع عشر.

وتقدم ريو آفي بهدف سجله برونو مورييرا في الدقيقة 41 وتعادل جواو كارلوس تيكسيرا بهدف لجيمارايش في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، طرد اللاعب توني بوريفكوفيتش في الدقيقة 57 ليكمل ريو آفي المباراة بعشرة لاعبين فقط ولكن منافسه فشل في استغلال تفوقه العددي لتحقيق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم.