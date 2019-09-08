التشكيلة الرسمية لمباراة إيطاليا وفنلندا في اليورو

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه فنلندا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



وشهدت تشكيلة الأزوري العديد من التغييرات، بعدما قرر "مانشيني" الدفع بعناصر جديدة، لاسيما وأن المنتخب الإيطالي بات قريبًا من وضع قدمه بشكل رسمي في يورو 2020، بعدما فاز في مبارياته الخمس حتى الآن.



وجاءت تشكيلة الفريقين كالآتي:



إيطاليا: دوناروما، إتزو، بونوتشي، أتشيربي، إيمرسون، سينسي، جورجينيو، باريلا، كييزا، إيموبيلي، لورينزو بيليجريني.

فنلندا: هراديكي، جرانلوند، تويفيو، اراجوري، فايسانين، إرونين، روبين لود، سولر، كامارا، لابالينن، بوكي.