سويسرا تسحق جبل طارق في تصفيات يورو 2020

أنعش المنتخب السويسري لكرة القدم آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لنهائيات يورو 2020، بفوزه الكبير 4 صفر على جبل طارق، اليوم الأحد في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات.



ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الدنماركي فيما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس الأخير بالمجموعة بلا رصيد، حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي له في التصفيات.



وحسم المنتخب السويسري المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها دينيس زكريا وأدمير محمدي وريكاردو رودريجيز في الدقائق 37 و43 و45.



وفي الشوط الثاني، سجل ماريو جافرانوفيتش الهدف الرابع للمنتخب السويسري في الدقيقة 87.



وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فشل المنتخب الدنماركي في هز شباك مضيفه الجورجي رغم الفوز الكبير على نفس المنافس 5 1 في الذهاب بينهما بالدنمارك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد جورجيا إلى 4 نقاط في المركز الرابع.



وأهدر المنتخب الدنماركي بهذا التعادل فرصة انتزاع صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الأيرلندي الذي يتصدر المجموعة حاليا برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

