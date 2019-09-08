رودريجو يقود هجوم إسبانيا ضد جزر فارو في تصفيات اليورو

أعلن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني، التشكيلة الرسمية لخوض مواجهة جزر فارو، مساء اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.



وشهدت تشكيلة لاروخا عدة تغييرات عن المواجهة الماضية ضد رومانيا، وأبرزها وجود دي خيا في حراسة المرمى، وجلوس كيبا على مقاعد البدلاء، والذي كان سبب الانتصار على رومانيا بفضل تألقه، وكذلك ألكاسير وسيبايوس وخيسوس نافاس وجوردي ألبا.



ويعتلي الماتادور صدارة ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 15 نقطة، بينما يتذيل الترتيب جزر فارو بدون نقاط.



وجاءت تشكيلة إسبانيا كالتالي:



دي خيا، كارفاخال، راموس، هيرموسو، جايا، رودري، باريخو، تياجو، أوريازابال، سوسو، ورودريجو



بينما تشكيلة جزر فارو كالآتي:



نيلسن، دافيدسن، بالدفينسون، جرجرسن، فاتنسدال، سولفي، جوانيس، هانسون، براندور، كاليمينت، إيدمودسون.