رئيس فرنسا يعتذر عن أزمة مباراة الديوك وألبانيا

اعتذر إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا لنظيره الألباني عن الخطأ في إذاعة النشيد الوطني قبل مباراة المنتخبين، أمس السبت على ملعب "دو فرانس" في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.



وكتب إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقد اعتذر لي الرئيس ماكرون عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن النشيد الوطني لنا".



وأضاف راما "لقد أكد لي ماكرون أنه خطأ غير مقبول، وأبدى أيضا تفهمه لرد الفعل الغاضب للاعبي ألبانيا".



وأشار رئيس وزراء ألبانيا إلى أن الرئيس الفرنسي طالبه بنشر هذا الاعتذار، وقد أكدت الرئاسة الفرنسية لوكالة الأنباء المحلية أن إيمانويل ماكرون أرسل اعتذارا للحكومة الألبانية.



كما ذكرت صحيفة ليكيب إلى أن نويل لو جريه رئيس اتحاد الكرة الفرنسي تقدم باعتذار عقب المباراة لنظيره الألباني وكذلك للسفير الألباني في فرنسا، اللذين تواجدا في مقصورة الملعب، كما اعتذر ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن هذا الخطأ.



وأخطأت الإذاعة الداخلية لملعب "دو فرانس" في إذاعة النشيد الوطني لألبانيا، حيث أذاعت النشيد الوطني لأندورا، ما تسبب في تأخر انطلاق المباراة لمدة 10 دقائق.



وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره الألباني 4-1 رافعًا رصيده إلى 12 نقطة متساويًا في صدارة المجموعة الثامنة مع منتخبي تركيا وأيسلندا.

