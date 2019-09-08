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حوادث

النيابة تتسلم التقرير الطبي لحادث اعتداء سيدة على حماتها بالسلام

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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تسلمت نيابة السلام تقرير الطب الشرعي، الخاص بسيدة تعدت عليها زوجة ابنها المتوفى، بآله حادة لخلافات نشبت بينهم بالسلام.

وأقرت المتهمة "حنان. م" في اعترافاتها، بأنها متزوجة من نجل المجني عليها منذ سبع سنوات ولديهما طفلان توأم، وعقب ولادتهما أصيب زوجها بفشل كلوي واضطر لعمل غسيل كلوي 3 مرات أسبوعيًا، بالإضافة إلى طرده من عمله ومصدر رزقه الوحيد.

واستكملت المتهمة: "طوال فترة مرض زوجي كنا نتلقى مساعدات مالية من أشقاء حماتي، وكانت تبخل علينا في إعطائنا الأموال التي تتحصل عليها من أشقائها، وكل ما تفعله هي شراء الأدوية الخاصة بزوجي فقط، طلبت منها كثيرًا إعطائنا أموال لنتمكن من المعيشة والأكل؛ لكنها كانت ترفض فلجأت لجميع أقاربي لطلب مساعدتهم؛ لأتمكن من إطعام زوجي وأبنائي".

وتابعت: "ساعدني أحد أقاربي بمبلغ مالي وتمكنت من فتح محل للمنظفات في منزل زوجي، فطلبت مني حماتي إيجار المحل، فرفضت إعطائها إيجاره، وبعد وفاة زوجي مباشرة طلبت مني إخلاء الشقة والمحل، لكن لم أهتم لحديثها وحاولت التحدث معها وإخبارها أن مكسب المحل قليل جدًا لا يتحمل دفع إيجار وكل مصدر رزقنا هو، بالإضافة إلى المعاش، لكنها أصرت على إخراجي منه ومن الشقة، فنشبت بيننا مشاجرة انتهت بقيامي بضربها بآلة حادة".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، يفيد بوصول "ح. ع" مصابة بجرح نافذ بالرأس نتيجة ضربها بآلة حادة في الرأس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجة نجلها المتوفي وراء إصابتها وتم ضبطها، وبسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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