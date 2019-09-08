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رياضة

الأرجنتين تفوز على بيلاروسيا بمونديال ناشئات الطائرة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البيلاروسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات اليوم الرابع بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر حتى السبت المقبل.

أقيمت المباراة بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وجاءت الأشواط 23-25 و25-18 و25-16 و12-25 و10-15 لصالح الأرجنتين.

ويذكر أن منتخبات روسيا المتصدرة حتى الآن برصيد ٦ نقاط، تليها رومانيا بنفس الرصيد، ثم تايلاند برصيد ٤ نقاط تأهلوا لدور الـ ١٦.

وجاءت بيلاروسيا في الرابع بعد أن ارتفع رصيدها الى ٣ نقاط، ثم الأرجنتين برصيد نقطتين ليتأجل حسم الصراع على بطاقة التأهل الرابعة لدور الـ ١٦بالمجموعة الى غدا، حيث سيخوض منتخب الأرجنتين مباراة غد بالجولة الأخيرة أمام تايلاند، فيما سيحصل منتخب بيلاروسيا على راحة من المباريات بعد أن خاض جميع مبارياته بالمجموعة.

وفاز المنتخب الصيني على نظيره البرازيلي 3-0 ضمن منافسات اليوم الرابع بالمجموعة الأولى في بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة التى تستضيفها مصر حتى السبت المقبل.
أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، وجاءت نتائج الأشواط: 25-13، 25-15، 25-23.

يذكر أن منتخبات الصين والبرازيل ومصر تأهلوا لدور الـ ١٦، حيث ارتفع رصيد الصين الى 9 نقاط تليها البرازيل 6 نقاط، ثم مصر بنفس رصيد بشكل مؤقت.

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