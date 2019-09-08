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رياضة

مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز في نهائي كاس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز، اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.
بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز 
ويحرص العديد من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي على مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، حيث من المتوقع أن تكون مباراة مثيرة في أحداثها.

يحرص موقع صدى البلد على توفير رابط بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز بدون تقطيع، حتى يتسنى لمن هو خارج المنزل مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر دون وجود أي عوائق.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددًا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب لأول مرة فى تاريخه.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز
كان الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما صعد بيراميدز على حساب بتروجت.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - مصطفي محمد.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - على جير - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عناد "دونجا" - إريك تراوري - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: إسلام عيسي - إبراهيم حسن - جون أنطوي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

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