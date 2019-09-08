إسبانيا تهزم صربيا والأرجنتين تتغلب على بولندا في كأس العالم للسلة

حققت اسبانيا انتصارها الخامس على التوالي في كأس العالم لكرة السلة بفوز رائع 81-69 على صربيا، وعادلت الأرجنتين السجل ذاته بفوزها 91-65 على بولندا اليوم الأحد.

وحجزت الفرق الأربعة مكانها في دور الثمانية قبل مباراة على النهاية، وتعني النتائج أن اسبانيا ستواجه بولندا وستلعب صربيا أمام الأرجنتين بحثا عن مكان في الدور قبل النهائي.

وستلعب فرنسا أمام استراليا غدا الاثنين بحثا عن صدارة المجموعة مع بلوغ الفريقين بالفعل دور الثمانية.

وسيشهد غدا الاثنين أيضا لقاء الولايات المتحدة حاملة اللقب مع البرازيل وستلعب جمهورية التشيك أمام اليونان في ظل منافسة المنتخبات الأربعة على بلوغ أدوار خروج المغلوب.

وبدا أن صربيا، التي فازت بأول أربع مباريات بفارق نقاط يبلغ 41 نقطة في المتوسط، قريبة من مواصلة مسيرتها عقب تقدمها 20-11 قبل نهاية الربع الأول.

لكن تشكيلة اسبانيا المفعمة بالحيوية احبطت هجوم صربيا وسددت سلسلة من الرميات الثلاثية لتقلب الطاولة وتتقدم 42-37 بنهاية النصف الأول.

وخرج نيكولا يوكيتش لاعب صربيا وفريق دنفر ناجتس الأمريكي في بداية النصف الثاني بسبب ارتكابه لخطأ فني مزدوج واستفادت اسبانيا من غيابه لتزيد تقدمها إلى 63-42.

ولم تنجح انتفاضة صربيا في ظل مواصلة الفريق الاسباني، صغير السن ولكن الأكثر حيوية، في الاستحواذ على الكرات المرتدة عند الهجوم ودفعوا منافسهم لتسجيل رمية ثلاثية وحيدة من 19 محاولة.

وقال ميروسلاف رادوليتسا قائد الفريق الصربي لمحطة ار.تي.اس التلفزيونية المحلية "استطاعت اسبانيا أن تهزنا بواسطة دفاعها الصلد ومزقت خطتنا للقاء.

"قام الفريق الاسباني بعمل عظيم ولم نتمكن من الوصول لطريقة لقلب الأمور".

وأضاف نيمانيا بيليتسا لاعب سكرامنتو كينجز "كان الأداء سيئا على نحو استثنائي ونحتاج لأن نستجمع قوانا سريعا".

وقاد ريكي روبيو صانع اللعب المفعم بالحيوية اسبانيا بتسجيله 19 نقطة وأضاف فيكتور كلافر 14 نقطة ومارك جاسول 11 نقطة ما أنهى الجهد الشجاع والمنفرد الذي قام به بوجدان بوجدانوفيتش لاعب صربيا

الذي سجل 26 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

وتفوقت الارجنتين على بولندا بواسطة سلسلة من الهجمات المرتدة والتسديدات المميزة بعيدة المدى. وسجل ماركوس ديليا 10 نقاط، من بين 12 له خلال المباراة، خلال الربع الأول.

واستعاد لويس سكولا (39 عاما) ذكريات السنوات التي خلت وأنهى المباراة مسجلا أعلى عدد نقاط للاعب خلال اللقاء برصيد 21 نقطة بينما سجل ديليا 12 نقطة ونيكولاس بروسينو 10 نقاط.