"الديهي" محذرًا الشعب التونسي من الإخوان: "لا يؤمنون بوطن ولا حدود"

حذر الإعلامي نشأت الديهي، الشعب اليمني والتونسي، من الإخوان، قائلَا: "الإخوان كاذبون لا يؤمنون بوطن ولا حدود وإنما يمارسوا عهرًا سياسيًا، فعلوا ذلك في مصر، وصنفوا جماعة إرهابية، ولدينا تجربة مريرة معهم، فاتعظوا مما فعلوه بمصر".



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح مورو يدعو لإنشاء جيش رابع في تونس".



وأردف: "ننقل تجربتنا عن الإخوان لأي بلد، ونحن للإخوان في أي دولة بالمرصاد لكون هذا أمن قومي مصري".



وأشار إلى أن مورو الإخواني، الذي لا يخبئ إخوانيته، خلال مناظرة مع عدد من المرشحين تحدث عن إنشاء جيش رابع في تونس، ضمن مجلس الأمن القومي للحرب على الإرهاب، معقبًا: "عايز يعمل زي إيران بالحرس الثوري، وزي تركيا".



ووجه الديهي، رسالة للشعب التونسي: "من إعلامي مصري مخلص لإخواني في تونس أحذركم من دغدغة مشاعر الناخبين بكلمات إخوانية فقد ذقنا هذه التجربة المريرة من قبل، حيث إنهم قالوا لنا إننا نحمل الخير لمصر، وكذبوا علينا وقال مرشدهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين".