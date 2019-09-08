مشاهدة مباراة zamalek vs pyramids الان بث مباشر في نهائي كأس مصر

يقدم موقع "الدستور" بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز يلا شوت yallashoot حيثُ يخوض نادي الزمالك مباراة من العيار الثقيل أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر ويأتي ذلك مساء اليوم الأحد والموافق 892019.



وكان نادي الزمالك قد توج بلقب كأس مصر في 26 مرة سابقة واستهل مشواره بهذه النسخة بالفوز في دور 32 على منية سمنود بهدف نظيف ثم تخطى الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في دور 16 وتمكن من عبور مصر المقاصة بهدف في ربع النهائي وبعد ذلك استطاع أن ينتصر على الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف في نصف نهائي البطولة.



وبدأ نادي بيراميدز مشواره في النسخة الحالية من كأس مصر بالفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتخطى النادي الأهلي بهدف نظيف في دور الستة عشر بمباراة من العيار الثقيل ثم في دور ربع النهائي حقق الانتصار على حرس الحدود بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة عبر بيتروجيت في نصف النهائي من كأس مصر.



شاهد الآن مباراة الزمالك مع بيراميدز بث مباشر كورة لايف kora live وينتظر أن تكون مباراة نارية خاصة على المستوى التكتيكي من مدرب الفريقين ديسابر وميتشو فكل مدرب لديه لاعبين من العيار الثقيل ويأتي على رأسهم المخضرم شيكابالا في الزمالك ولاعبين مميزين مثل جون أنطوي وتراوري في بيراميدز.



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