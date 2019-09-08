الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مشاهدة مباراة zamalek vs pyramids الان بث مباشر في نهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:12 م
جريدة الدستور
طباعة
يقدم موقع "الدستور" بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز يلا شوت yallashoot حيثُ يخوض نادي الزمالك مباراة من العيار الثقيل أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر ويأتي ذلك مساء اليوم الأحد والموافق 892019.

وكان نادي الزمالك قد توج بلقب كأس مصر في 26 مرة سابقة واستهل مشواره بهذه النسخة بالفوز في دور 32 على منية سمنود بهدف نظيف ثم تخطى الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في دور 16 وتمكن من عبور مصر المقاصة بهدف في ربع النهائي وبعد ذلك استطاع أن ينتصر على الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف في نصف نهائي البطولة.

وبدأ نادي بيراميدز مشواره في النسخة الحالية من كأس مصر بالفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتخطى النادي الأهلي بهدف نظيف في دور الستة عشر بمباراة من العيار الثقيل ثم في دور ربع النهائي حقق الانتصار على حرس الحدود بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة عبر بيتروجيت في نصف النهائي من كأس مصر.

شاهد الآن مباراة الزمالك مع بيراميدز بث مباشر كورة لايف kora live وينتظر أن تكون مباراة نارية خاصة على المستوى التكتيكي من مدرب الفريقين ديسابر وميتشو فكل مدرب لديه لاعبين من العيار الثقيل ويأتي على رأسهم المخضرم شيكابالا في الزمالك ولاعبين مميزين مثل جون أنطوي وتراوري في بيراميدز.

مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر:
يحرص موقع الفجر الرياضي على أن يقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر مجانا وبجودة مناسبة لجميع سرعات الانترنت ويوتيوب youtube.

ويمكن أن تشاهدوا مباراة الزمالك وبيراميدز عبر القنوات الناقلة وهي؛ نايل سبورت nile sport وتايم سبورت time sport وأون سبورت on sport.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات

منذ يومين

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

منذ حوالي 6 ساعات

رغم البلاغات ضده.. أحمد حسن وزينب يستغلان ابنتيهما في فيديو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

صدرت رسمي .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات - اعرف كليتك برقم جلوسك والرقم السري

ads

الصور

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

أيام زمان

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

الصحة

"توتر الحامل" يصيب الطفل باضطراب الشخصية

5 عادات تدمر صحة أسنانك

علماء يبتكرون لقاحا سنويا لمرض السكري

احذر.. هذه الأغذية تربك عمل الغدة الدرقية

الرئيس نيوز

صحيفة: مصر أرسلت قائمة تضم 15 من "الإخوان" للسلطات الكويتية

"دار الكتب" تنشر عقد زواج ليلى مراد وأنور وجدي

تصوير جزء ثان من فيلم "الممر" بعنوان "أكتوبر الثغرة"

نقل أمير الكويت إلى مستشفى أمريكي.. وتأجيل لقائه مع "ترامب"

منوعات

الفاصوليا الخضراء تصبح سامة فى هذه الحالة

3 نصائح لتجنب "النص العنقى"

تناول الأطفال أدوية الشراب بملاعق معدنية سم قاتل

نصف لتر بيرة بـ61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

كشكول

قوافل تعليم الإسكندرية تتابع استعدادات إدارة المنتزة للعام الدراسي الجديد

محافظ الغربية يفتتح 5 مدارس جديدة بتكلفة 46 مليون جنيه

جامعة الأزهر بأسيوط تنعي عميد كلية أصول الدين الأسبق

غدا.. جامعة حلوان تطلق مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

إغلاق  3 مراكز طبية بمطروح

منحة إيطالية لتشغيل المساقى بالطاقة الشمسية

نائب وزير الزراعة: قروض ميسرة بفائدة 5 % للتحسين الوراثي

قواعد بيانات عن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية.. التفاصيل!

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

افتتاح الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة الأنفوشى

في ذكراه الثامنة.. "خيري شلبي الكاتب والإنسان" بمعرض الكتاب 2020

"الأيام القادمة".. رواية جديدة لـ علي عوض عن "دار تبارك"

"مصر المحروسة" على مائدة ثقافة الوادى الجديد

صفحتنا ع الفيس بوك