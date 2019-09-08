الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
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إسلام سياسى
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الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:11 م
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