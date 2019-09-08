التحري عن عصابة سرقة أغطية البلاعات في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي يسرق أغطية بلاعات الصرف الصحي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأغطية الحديدية للبالوعات، وبيعها لتجار الخردة لتحقيق أرباح مالية.

جاء بالتحقيقات الأولية أن مباحث قسم شرطة حلوان، تمكنت من ضبط كل من "خالد خليل أحمد"، 26 سنة، و"محمد فوزي"، 19 سنة، مقيمان بمنطقة عرب الوالدة، حال استقلالهما دراجة بخارية "تروسيكل"، ويقومان بسرقة أغطية البالوعات، وتم القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

