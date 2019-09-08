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رياضة

مشاهدة ماتش الزمالك أون لاين مباشر ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تتابعون الآن مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع في نهائي كأس مصر، يلا شوت on sport مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز مباشرة بجودة عالية ومتعددة عبر يوتيوب أون سبورت.

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 إلى استاد برج العرب في تمام الثامنة مساءً لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع.

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع في كأس مصر، يلا كورة تابع ماتش الزمالك وبراميدز بجودة عالية في كأس مصر، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. تنطلق مباراة الزمالك وبراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناتي On Sport والنيل للرياضة

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بث مباشر رابط اون سبورت yalla plus

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - محمود "شيكابالا" - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.


تشكيل بيراميدز أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر kora live

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد منصور - علي جبر - رجب بكار

وسط الملعب: إسلام عيسى - نبيل عماد - عبد الله السعيد - إريك تراوري - إبراهيم حسن

الهجوم: أحمد علي

ستقوم قناتي On Sport والنيل للرياضة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز عبر موقع الفجر الرياضي وقناتي On Sport والنيل للرياضة.

كورة لايف on sport مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع
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